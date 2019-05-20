Зеленский встретился с президентом Эстонии: что обсуждали [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию новоизбранного главы государства в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
Глава государства поблагодарил президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность. Зеленский также выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, которая посетила линию разграничения на Донбассе.
Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Президент также отметил лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере IT и киберзащиты.
Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией. Со своей стороны президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".
Также 20 мая Зеленский встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее сообщалось, что новоизбранный президент встретился с генпрокурором Луценко.
по теме
Климкин поддержал инициативу Зеленского
Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского
Инаугурация Зеленского: кто приедет на церемонию
В МИДе обнародовали обновленную информацию об иностранных гостях и делегациях, которые прибудут на инаугурацию Зеленского
Инаугурация Зеленского: Климкин намекнул на визит высокопоставленного гостя
В Европе, США и Канаде заинтересованы в посещении инаугурации новоизбранного президента, отметил министр
Гройсман прокомментировал встречу с Зеленским
У премьера остались хорошие впечатления от нового президента
Зеленский встретился с еврокомиссаром: о чем говорили
В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине