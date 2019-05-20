Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она прибыла в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного главы государства.

Саломе Зурабишвили пожелала Владимиру Зеленскому успехов на посту президента Украины.

Глава Украинского государства отметил своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Также глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Владимир Зеленский.

Читайте также Владимир Зеленский: что нужно знать о новом президенте

Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО".

Кроме этого, Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах граждан.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.

А также Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы.