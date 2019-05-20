Україна виграла Чемпіонат Європи з академічного веслування серед юніорів [ Редактировать ]
Перше золото за часів Незалежності. Україна виграла чемпіонат Європи з академічного веслування серед юніорів. Змагання відбулися у Німеччині.
І сьогодні спортсмени повернулися додому. Їх зустрічали й наші кореспонденти.
З перших хвилин сімнадцятирічна Дар'я Ставинога з Херсона впевнено обганяє на двокілометровій дистанції своїх суперників. 7 хвилин і 43 секунди - і вона першою перетинає фінішну лінію із двосекундним відривом.
І ось, золото в руках української спортсменки. Сьогодні Даша привезла його додому. Зізнається, перед початком змагання хвилювалася.
"Когда прилетели на соревнования, то был страх, незнание, что ждет впереди. Когда выходишь на старт, главное - верить в себя. Без поддержки - ничего никогда бы не было. Хотелось плакать от радости, от того, что играет наш гимн", - розповідає Дар'я Ставинога, чемпіонка Європи з академічного веслування серед юніорів.
За перемогу в одиночному веслуванні - у німецькому Ессені, окрім України, боролись іще 12 країн. Друге місце посіла Греція, третє - Німеччина. Шістку лідерів замкнули англійці. Загалом, у чемпіонаті взяли участь 33 країни.
"Самая сильная соперница - это была спортсменка из Греции, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по детям в Буэнос-Айресе. И немка очень сильная была. На финише разрыв был больше, но гречанка на своем опыте - она на год старше, получается, Даше всего лишь 17 лет, - на своем опыте она подняла финиш, пыталась обогнать Дашу, но не на ту попала, как говорится", - відзначив Андрій Олеференко, тренер з академічного веслування.
Україну цього року на міжнародному чемпіонаті представили 28 юніорів. Окрім одиночного веслування наші спортсмени взяли участь і у командному - четвірках зі стерновою, парних четвірках та вісімках.
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