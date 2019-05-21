"Языковой закон": Совбез ООН заблокировал предложение России [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон".
Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.
Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.
Еще четыре государства воздержались от голосования.
Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал "языковой закон", который парламент принял 25 апреля.
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