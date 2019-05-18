"Языковой закон": в России сделали громкое заявление [ Редактировать ]
Делегация Российской Федерации в ООН обратилась к председателю Совета безопасности организации с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины "языкового закона". Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в своем Facebook.
Николенко заявил, что заседание может состояться в следующий понедельник.
"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - рассказал спикер.
Он отметил, что решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председатель.
"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил представитель Украины.
Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал "языковой закон", который парламент принял 25 апреля.
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