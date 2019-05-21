Из Киева в Осло появится прямой авиарейс [ Редактировать ]
Авиакомпания Scandinavian Airlines System c 26 октября 2019 года запустит первый прямой авиарейс из Киева в Осло, передает "Униан".
Сообщается, что полеты авиакомпании в Осло будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
"В то же время, есть все основания ожидать, что открытие уже через несколько месяцев прямого авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие и обмены между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.
Согласно системе бронирования авиакомпании, перелеты будут осуществляться с аэропорта "Борисполь" в 14:00. Длительность полета составит 2 часа 50 минут. Цена билета на рейс 26 октября составляет 2691 гривен в одну сторону.
Ранее сообщалось, что British Airways прекращают рейсы Киев-Лондон.
по теме
Как решить конфликт с Венгрией: Климкин дал совет Зеленскому
Климкин рассказал Зеленскому, что необходимо сделать, чтобы наладить отношения между Украиной и Венгрией
На территорию Украины надвигаются шквальные ветра и грозы
21 мая в Украину придет непогода - будут дожди и грозы
Парень перерезал вены из-за девушки посреди улицы
В понедельник, 20 мая, около 17:00, в Днепре на Европейской площади мужчина кричал о помощи
Пристайко готов занять пост главы МИД
Пристайко заявляет, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины
В Киеве мужчину сбила электричка (видео)
По предварительной информации, мужчина переходил рельсы в неположенном месте