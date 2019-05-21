Авиакомпания Scandinavian Airlines System c 26 октября 2019 года запустит первый прямой авиарейс из Киева в Осло, передает "Униан".

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Сообщается, что полеты авиакомпании в Осло будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

"В то же время, есть все основания ожидать, что открытие уже через несколько месяцев прямого авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие и обмены между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Согласно системе бронирования авиакомпании, перелеты будут осуществляться с аэропорта "Борисполь" в 14:00. Длительность полета составит 2 часа 50 минут. Цена билета на рейс 26 октября составляет 2691 гривен в одну сторону.

Ранее сообщалось, что British Airways прекращают рейсы Киев-Лондон.