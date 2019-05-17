В ночь на пятницу, 17 мая, на 35-м километре Житомирской трассы под Киевом на встречной полосе столкнулись две фуры, одна из них, груженая запчастями, перевернулась, есть один пострадавший, передает golos.ua.

В результате опрокидывания грузовика была полностью перекрыта вся полоса по направлению к Киеву. По предварительной информации, которую сообщил водитель, он двигался из Киева в сторону Житомира, выехал на встречную полосу и въехал в еще один тяжеловес.

Читайте также В Киеве девушка на Mercedes переехала пешехода

Этот водитель (фуры) пострадал больше. У него ушибы головы и мягких тканей. Он сказал, что не помнит, что произошло и не исключает того, что мог заснуть.

Ранее сообщалось, что в Киеве "евробляхер" наехал на полицейского, а также в Кривом Роге женщина на ходу выпрыгнула с авто.