Под Киевом на трассе столкнулись две фуры [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 17 мая, на 35-м километре Житомирской трассы под Киевом на встречной полосе столкнулись две фуры, одна из них, груженая запчастями, перевернулась, есть один пострадавший, передает golos.ua.
В результате опрокидывания грузовика была полностью перекрыта вся полоса по направлению к Киеву. По предварительной информации, которую сообщил водитель, он двигался из Киева в сторону Житомира, выехал на встречную полосу и въехал в еще один тяжеловес.
Этот водитель (фуры) пострадал больше. У него ушибы головы и мягких тканей. Он сказал, что не помнит, что произошло и не исключает того, что мог заснуть.
Ранее сообщалось, что в Киеве "евробляхер" наехал на полицейского, а также в Кривом Роге женщина на ходу выпрыгнула с авто.
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