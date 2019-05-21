"Евровидение-2019": Лазарев резко высказался о результатах [ Редактировать ]
Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев опубликовал в сети сообщение, в котором показал свое отношение к результатам голосования.
Артист в Instagram-Stories показал свое недовольство относительно выставленных баллов от Грузии. Нацжури страны оценили выступление представителя России, как худшее, отдав ему 26 место в своем рейтинге.
Все члены жюри Грузии поставили мое выступление на последнее 26 место! Вы серьезно? Информация о голосовании судей уже доступна, - написал Сергей Лазарев и добавил имена жюри.
Сергія Лазарєва бомбить! 👌🏻 #eurovision @lazarevsergey
Публикация от UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)
Ранее сообщалось, что Ирина Федишин шокировала фигурой в купальнике.
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