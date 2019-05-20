Дженнифер Лопес поразила идеальным телом (фото) [ Редактировать ]
Американская певица Дженнифер Лопес всегда удивляет своих поклонников откровенными фото и видео. Этот раз не стал исключением: звезда выпустила провокационный клип на ремикс песни "Medicine".
В нем 49-летняя Джей Ло предстает в одном лишь нижнем белье. Таким эффектным образом звезда очаровала своих фанатов, а в особенности, идеально прокачанной фигурой, над которой интенсивно работает в спортзале.
Кадры с почти обнаженной Лопес чередуются с фрагментами, где артистка соблазнительно танцует на пилоне.
Поклонники Дженнифер не могут пройти мимо пикантного видео и не сдерживают себя в комментариях.
"Мне кажется, что она инопланетянка", "Какая там Кардашян, вот это тело", "Ей точно 49?", "Ты хочешь меня убить, женщина?" - пишут пользователи сети.
Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз, а экс-невеста Кличко шокировала внешним видом.
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