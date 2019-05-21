Бетонный купол над могильником ядерных отходов на одном из островов Тихого океана быстро разрушается. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает The Washington Post.

Отходы ядерных испытаний в скором времени могут попасть в океан и нанести непоправимый ущерб экологии. Среди захороненных на острове Рунит (атолл Эниветок, Маршалловы Острова) радиоактивных веществ есть и плутоний-239, период полураспада которого составляет 24 100 лет.

С 1946-го по 1958 год Пентагон провел на Маршалловых островах 67 наземных, воздушных и подводных испытаний ядерного оружия - примерно по одному взрыву каждые два месяца. Взрывы привели к тому, что многие острова еще долго останутся непригодными для жизни из-за высокого уровня радиации. По информации правительства Маршалловых Островов, уровень смертности на прилегающих территориях один из самых высоких в мире.

Один из взрывов произошел 1 марта 1954 года в 6:45 утра. Он был в 2,5 раза сильнее, чем ожидалось. Радиоактивный пепел посыпался более чем на 7 тысячи квадратных миль от места взрыва. Жители близлежащих островов не понимали опасность происходящего. Дети радовались "снегу", играя с ним.

Ранее ученые обнаружили в глубинах океана самое странное существо на планете.