На глубине Индийского океана обнаружили самое необычное и жуткое существо, которое ранее ученые не встречали. Внешне животное похоже на "воздушный шарик на веревочке", однако оно далеко не такое безобидное, как может показаться на первый взгляд, пишет "Сегодня".

Фото: Live Science



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Глубоководный организм был обнаружен во время экспедиции участниками Five Deeps, целью которых является побывать в самых глубоких местах всех мировых океанов. Новый вид нашли в самой глубокой части Индийского океана - Зондском желобе, глубина которого достигает 8 километров.

Ученый Алан Джеймисон перелопатил кучу исследований и литературы, чтобы понять, кого он все-таки увидел. В какой-то момент ученый предположил, что увидел оболочника, или асцидию - морское беспозвоночное. Асцидии на стадии личинки свободно плавают в толще воды, а взрослые особи прикрепляются на камнях.

Ранее на берег выбросило гигантское существо.