Skype перестал работать [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype. Об этом сообщает портал Downdetector.
Половина из поступивших жалоб указывает на проблемы с входом в аккаунт. Кроме того, другая половина сообщений указывает на плохую работу самого сайта.
Уточняется, что жалобы относительно сбоев поступили от жителей из Британии, Германии, Италии, США, Японии, России и других стран.
Ранее мы писали о том, что в работе Viber произошел глобальный сбой.
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