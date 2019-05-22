Во вторник, 21 мая, пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype. Об этом сообщает портал Downdetector.

Половина из поступивших жалоб указывает на проблемы с входом в аккаунт. Кроме того, другая половина сообщений указывает на плохую работу самого сайта.

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Уточняется, что жалобы относительно сбоев поступили от жителей из Британии, Германии, Италии, США, Японии, России и других стран.

Ранее мы писали о том, что в работе Viber произошел глобальный сбой.