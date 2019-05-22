Многие люди страдают по ночам от бессонницы. В народе есть ряд примет по этому поводу. О них пишет magya-online.ru.

Существует примета: если долго не можешь уснуть - кровать стоит не по фэншую. Изголовье всегда должно "смотреть" на восток или север, в противном случае хроническая бессонница гарантирована.

Нельзя укладываться ногами к двери - это к потере жизненной энергии и кошмарам.

Очень неблагоприятная примета - отражаться в зеркале во время сна.

Но не стоит искать мистическую подоплеку абсолютно во всем.

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Если вы регулярно задаетесь вопросом "почему я не могу ночью уснуть" - вспомните, чем занимались непосредственно перед тем, как отправиться в постель. Компьютерные игры или просмотр фильма, споры и разговоры по душам на важные темы стимулируют работу мозга. Понятно, что "выключиться" по команде он просто не способен.

Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.