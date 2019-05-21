Икона - священный предмет, который является атрибутом в доме религиозного или даже просто крещеного человека. Однако иногда иконы падают. На этот счет в народе существует несколько примет. Об этом пишет grc-eka.ru

Если икона упала со своего места в вашем доме - сами понимаете, это нехорошая примета. Во-первых, иконы никогда не падают без причины, это должен понимать даже человек, который в приметы не верит.

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Если она упала - значит, это предвещает что-то нехорошее. Однако не стоит паниковать и бояться - все будет хорошо. Когда иконы падают, таким образом высшие силы вас предостерегают, указывают, что нужно быть осторожнее, возможно даже, - это намек на то, что вы сошли с верного пути.

По ответам священников, если икона упала со стены, необходимо выполнить ряд следующих действий:

Поставить упавшую святыню в другое место. Предупредить своих близких о том, чтобы они соблюдали бдительность и осторожность. Особенно это касается детей. Обратиться в храм и во время прочтения молитвы покаяться о всех своих когда-либо совершенных грехах.

Самая распространенная молитва "Отче наш".

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