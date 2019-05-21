Упала икона: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Икона - священный предмет, который является атрибутом в доме религиозного или даже просто крещеного человека. Однако иногда иконы падают. На этот счет в народе существует несколько примет. Об этом пишет grc-eka.ru
Если икона упала со своего места в вашем доме - сами понимаете, это нехорошая примета. Во-первых, иконы никогда не падают без причины, это должен понимать даже человек, который в приметы не верит.
Если она упала - значит, это предвещает что-то нехорошее. Однако не стоит паниковать и бояться - все будет хорошо. Когда иконы падают, таким образом высшие силы вас предостерегают, указывают, что нужно быть осторожнее, возможно даже, - это намек на то, что вы сошли с верного пути.
По ответам священников, если икона упала со стены, необходимо выполнить ряд следующих действий:
- Поставить упавшую святыню в другое место.
- Предупредить своих близких о том, чтобы они соблюдали бдительность и осторожность. Особенно это касается детей.
- Обратиться в храм и во время прочтения молитвы покаяться о всех своих когда-либо совершенных грехах.
Самая распространенная молитва "Отче наш".
Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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