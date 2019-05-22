Сотрудники сожгли магазин во время попытки кремировать мышь (фото) [ Редактировать ]
В Англии сотрудники магазина по продаже велосипедов сожгли магазин при попытке кремировать мышь. Работники обнаружили в здании мертвую мышь и решили кремировать останки прямо на рабочем месте, сообщает издание Dailystar.
Начавшийся в результате пожар быстро распространился по всему зданию и полностью уничтожил магазин, а затем перекинулся на близлежащие паб и ресторан. Ущерб от пожара составил более двух миллионов долларов.
Поджигатели признали в суде свою вину и рассказали, что "хотели развлечься в скучный день". Рассматривавший их дело судья Дэвид Пью назвал действия сотрудников магазина глупостью.
Ранее во Франции из-за масштабного пожара сгорел знаменитый на весь мир Собор Парижской Богоматери. Кроме того, одновременно с Нотр-Дамом сгорела мечеть в Иерусалиме.
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