В Англии сотрудники магазина по продаже велосипедов сожгли магазин при попытке кремировать мышь. Работники обнаружили в здании мертвую мышь и решили кремировать останки прямо на рабочем месте, сообщает издание Dailystar.

Начавшийся в результате пожар быстро распространился по всему зданию и полностью уничтожил магазин, а затем перекинулся на близлежащие паб и ресторан. Ущерб от пожара составил более двух миллионов долларов.

Поджигатели признали в суде свою вину и рассказали, что "хотели развлечься в скучный день". Рассматривавший их дело судья Дэвид Пью назвал действия сотрудников магазина глупостью.

Ранее во Франции из-за масштабного пожара сгорел знаменитый на весь мир Собор Парижской Богоматери. Кроме того, одновременно с Нотр-Дамом сгорела мечеть в Иерусалиме.