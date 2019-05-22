Brexit не завадить Великій Британії проводити санкції проти Росії.

Британський парламент схвалив документ про заміну європейського санкційного режиму новим не менш суворим. Він почне діяти у разі виходу країни з Євросоюзу.

Нагадаю, раніше британські парламентарі тричі відхиляли умови Brexit, запропоновані Терезою Мей. Сьогодні прем'єрка оприлюднила нові, компромісні, пропозиції, які внесуть в угоду. Зокрема, щодо захисту прав британських працівників та зобов’язання для уряду вирішити ірландське питання.