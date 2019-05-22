Результаты "Евровидения-2019" пересчитали [ Редактировать ]
Организаторы "Евровидения" сообщили, что при подсчете баллов в финале произошла ошибка.
Причиной ошибки стал человеческий фактор. В связи с этим итоги голосования решили пересчитать.
Впрочем, как подчеркнули организаторы, на финальный результат это решение не повлияло - четыре лучшие песни остались неизменными.
Победителем признан Дункан Лоуренс, который представлял Нидерланды, а на втором месте остался итальянец Mahmood с песней Soldi.
Замкнул же тройку Сергей Лазарев, выступивший с композицией Scream. Однако теперь у российского певца не 369, а 370 баллов.
Кроме того, Швеция поднялась с шестого на пятое место, а Северная Македония вышла на седьмую строчку.
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