Организаторы "Евровидения" сообщили, что при подсчете баллов в финале произошла ошибка.

Причиной ошибки стал человеческий фактор. В связи с этим итоги голосования решили пересчитать.

Впрочем, как подчеркнули организаторы, на финальный результат это решение не повлияло - четыре лучшие песни остались неизменными.

Победителем признан Дункан Лоуренс, который представлял Нидерланды, а на втором месте остался итальянец Mahmood с песней Soldi.

Замкнул же тройку Сергей Лазарев, выступивший с композицией Scream. Однако теперь у российского певца не 369, а 370 баллов.

Кроме того, Швеция поднялась с шестого на пятое место, а Северная Македония вышла на седьмую строчку.

Полную турнирную таблицу финала "Евровидения" смотрите тут.