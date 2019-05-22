В мире могут появиться летающие такси (видео) [ Редактировать ]
Воздушные такси появятся во многих городах мира к 2025 году, заявил Даниэль Виганд, соучредитель и генеральный директор немецкой компании-производителя летательных аппаратов Lilium, передает golos.ua.
"Ожидается, что к 2025 году Lilium начнет функционировать в различных городах по всему миру, а в тестовом режиме и раньше", - подчеркнул Виганд.
Отмечается, что 16 мая Lilium сообщила о первом полете прототипа пятиместного летающего такси.
Самолет-такси оснащен 36-ю электродвигателями, аэродинамическая тяга которых может направляться как для вертикального взлета и посадки, так и для горизонтального полета. Самолет сможет разгоняться до 300 км/ч и летать на расстояние до 300 км, максимальная мощность всех двигателей - 2000 л/с. Во время полета будет использоваться только 10% мощности двигателей.
Простота конструкции самолета, без хвоста, руля, пропеллеров способствует безопасности и простоте эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в США собрали первый урожай, выращенный роботами.
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