В США собрали первый урожай, выращенный роботами [ Редактировать ]
Калифорнийская компания Iron Ox объявила о начале продаж овощей и зелени, которые вырастили роботы, пишет traktorist.ua.
Iron Ox - одна из компаний, которая пытается автоматизировать человеческий труд в сельском хозяйстве, она использует комбинацию манипуляторов и самоходных носителей. Но, как отмечает VICE, несмотря на неоднократные заявления о том, что эта работа является "автоматизированным", для большой части работы все еще необходимы люди. Они сажают саженцы и упаковывают растения, когда те готовы к продаже.
Одним из преимуществ нововведения является то, что фермы могут быть расположены ближе к клиентам через меньшей площади. В Iron Ox отмечают, что овощи и зелень, которые они производят, можно привезти клиентам в два раза быстрее. Это снижает транспортные расходы и оказывает меньшее влияние на окружающую среду.
Раньше сообщалось о том, что ученые создали самовосстанавливающийся аккумулятор. А также шпионы научились следить за людьми через WhatsApp.
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