В четверг, 23 мая, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об освобождении Свириденко Вадима Васильевича от должности уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Позже новым указом президент назначил его вновь на ту же должность.

Ранее Зеленский назначил уполномоченного президента по правам человека с инвалидностью.