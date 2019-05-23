В ЦИК объявили о начале избирательного процесса [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательного процесса 24 мая. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Она отметила, что 23 мая в официальной газете центральных органов власти "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады. В связи с этим, избирательный процесс начинается со следующего дня после публикации указа.
"Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы. Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения", - заявила она.
И президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые намерены участвовать в выборах должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результа.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.
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