В ЦИК прокомментировали роспуск Верховной Рады [ Редактировать ]
После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.
"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ президента о роспуске Верховной Рады, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала она.
При этом заместитель главы фракции Народный фронт Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
"Юридически, я думаю, что основания, мягко говоря, очень сомнительны", - сказала она журналистам после инаугурации Зеленского.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. А также Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.
по теме
В России отреагировали на речь Зеленского в Раде
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского
Премьер Молдовы не приехал на инаугурацию Зеленского: известна причина
Премьер-министр Молдовы Павел Филип не смог посетить церемонию инаугурации Владимира Зеленского
Роспуск Рады: как отреагировали БПП и "Народный фронт"
Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" отреагировали на решение Зеленского о роспуске Рады
У первой леди Украины появился профиль в Instagram
20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского
В Кабмине ответили на "аудит государства" Зеленского
Замминистра информполитики в Украине ответил команде Зеленского на заявление об аудите государства