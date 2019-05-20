После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ президента о роспуске Верховной Рады, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала она.

При этом заместитель главы фракции Народный фронт Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

"Юридически, я думаю, что основания, мягко говоря, очень сомнительны", - сказала она журналистам после инаугурации Зеленского.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. А также Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.