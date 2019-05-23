Верховный суд получил иск о незаконности роспуска Рады [ Редактировать ]
Исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады поступило в Верховный суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Иск был подан физическим лицом в четверг, 23 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.
"В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.
Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, добавили в пресс-службе.
Ранее Владимир Зеленский назвал причину роспуска парламента.
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