Исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады поступило в Верховный суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск был подан физическим лицом в четверг, 23 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

"В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.

Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, добавили в пресс-службе.

Ранее Владимир Зеленский назвал причину роспуска парламента.