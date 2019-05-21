Зеленский назвал причину роспуска Верховной Рады [ Редактировать ]
В Администрации президента Украины состоялась встреча Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.
Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.
"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Владимир Зеленский.
Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда Президент издаст указ о роспуске парламента.
Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.
Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинский из русского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов/
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