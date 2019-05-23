В четверг, 23 мая, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Бывшая жена репера Потапа, продюсер Ирина Горовая поздравила его с этим событием.

В Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.

Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!".

Напомним, что в день свадьбы Настя Каменских сделала откровенное признание.