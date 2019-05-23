Свадьба Потапа и Насти Каменских: бывшая жена репера высказалась о событии [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Бывшая жена репера Потапа, продюсер Ирина Горовая поздравила его с этим событием.
В Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.
Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!".
Напомним, что в день свадьбы Настя Каменских сделала откровенное признание.
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