23 мая известный украинский продюсер Потап официально подтвердил то, что так долго было слухами и догадками.

Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале ПТП в знаковый для пары день - день свадьбы.

"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. "Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви", - прокомментировал Потап.

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева нарвалась на жесткую критику из-за внешности. А Каменских заподозрили в беременности.