Свадьба Потапа и Насти Каменских: артистка сделала откровенное признание [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, стало известно о том, что Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу. Сначала в чувствах признался Потап. Позже и Настя Каменских откровенно написала всю правду об их отношениях .
Соответствующий пост она сделала на своей старнице в Instagram.
Кроме того, артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских.
"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - написала артистка под фото.
Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!
Особенные чувства рождают особенные произведения😍 Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»💕 ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. 💞 ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов🙏🏻Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. 🙏🏻 Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь🙏🏻 Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! 🥰 ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! 🐻💎 #BearAndDiamond
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева нарвалась на жесткую критику из-за внешности. А Каменских заподозрили в беременности.
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