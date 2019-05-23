В четверг, 23 мая, стало известно о том, что Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу. Сначала в чувствах признался Потап. Позже и Настя Каменских откровенно написала всю правду об их отношениях .

Соответствующий пост она сделала на своей старнице в Instagram.

Кроме того, артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских.

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - написала артистка под фото.

Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева нарвалась на жесткую критику из-за внешности. А Каменских заподозрили в беременности.