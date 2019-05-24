Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оставит пост в июне. Об этом она заявила журналистам с порога своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

Кроме должности главы правительства, она покинет также и кресло председателя правящей в королевстве Консервативной партии.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.

"Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне не удалось это сделать", - подчеркнула Мэй, возложив в своей речи об отставке ответственность за провал переговоров по брекзиту на парламент Великобритании.

"Компромисс - это не грязное слово. От него зависят жизни людей", - подчеркнула Мэй.

"Я скоро покину свой пост. Но я буду не последней женщиной-премьером в стране, которую я люблю", - произнесла Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй планировала объявить о своей отставке 24 мая из-за непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из ЕС.