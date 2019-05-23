Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

Ожидается, что Мэй объявит об отставке уже завтра, 24 мая, после встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, определяющего вопросы выбора или смены лидера партии. По словам собеседников издания, Мэй задалась целью определить сроки ухода с поста.

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По информации The Daily Telegraph, британский премьер может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник, 27 мая, после результатов на европейских выборах.

Члены Консервативной партии придумали три отдельных плана, чтобы подтолкнуть премьера к отставке, сообщает газета. Верные премьеру политики советуют Мэй подать в отставку сейчас, чтобы "уйти с достоинством, а не быть унизительно изгнанной".

Раньше сообщалось о том, что в Британии уволили министра обороны из-за утечки информации, а также Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit.