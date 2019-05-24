Под Винницей зафиксировали вспышку опасной инфекции: пострадали дети [ Редактировать ]
В Винницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции в заведении дошкольного образования. Так, острая инфекция зарегистрирована в учреждении дошкольного образования пгт Вендичаны Могилев-Подольского района, передает "УНН".
"Семеро детей в течение 18-22 мая 2019 года с диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы в Могилев-Подольскую окружную больницу интенсивного лечения. При обследовании у 4-х детей выявлено ротавирусы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пятеро из заболевших посещают детский сад пгт Вендичаны, двое детей - контактные по семейному очагу. Сейчас состояние детей ближе к удовлетворительному.
Отмечается, что специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области проведено эпидемиологическое расследование вспышки с отбором материала для лабораторного исследования.
По результатам внепланового обследования заведения дошкольного образования составлено 2 протокола о нарушении санитарного законодательства. Также подготовлено распоряжение по устранению нарушений, выявленных при проверке. Материалы передали в Национальный полицию.
Ранее сообщалось, какие анализы и прививки нужно сдавать в разном возрасте, а также какие симптомы указывают на заболевание диабетом.
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