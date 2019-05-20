В Украине запретили сразу семь популярных лекарств [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на семь препаратов, среди которых серия вакцины "Ротарикс", передает 24tv.ua.
Под запрет попали
1. "Ротарикс/Rotarix" вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, суспензия оральная (1,5 мл / доза) серии AROLC172AE. Производителем лекарств является Бельгия.
2. "Цетротид", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения по 0,25 мг № 7 серии Р00354А немецкого производителя.
3. "Перговерис 150 МЕ + 75 МЕ", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения серии AU023333. Производитель - Швейцария
4. "GONAL-f", 900 IU/1.5 ml серий AU024424, AU024787 немецкого производства.
5. "Vessel Due F 250 ULS", capsule moi серии 18383. Производитель - ALFASIGMA.
6. Cipralex, 10 mg Film Tablet серии 1808012. Производитель - Pharma Vision San. ve Tic. A.S.
7. "Сальбутамола Сульфат", порошок кристаллический (субстанция) в двойных пакетах из полиэтилена для фармацевтического применения серии SALM118. Производителем препарата является ЛУЗОХИМИКА СпА, Италия.
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