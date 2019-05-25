Россия должна немедленно выполнить решение Трибунала по морскому праву в Гамбурге: освободить и передать Украине захваченных у Керченского пролива моряков и корабли. Об этом пишет пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Тwitter .

"Победа украинской команды в Международном трибунале в Гамбурге! # ITLOS предписывает РФ освободить наши корабли и моряков и вернуть их в Украину. Россия должна немедленно выполнить приказ", - говорится в твите.

Раньше сообщалось о том, что Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.