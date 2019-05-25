Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которое должна осуществить Россия. Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, сообщает "Европейская правда".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала судья Пак Чжин Хен.

Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

Читайте также В Египте украинские моряки попали в "плен" к военным

За такое решение проголосовали 19 судей, против - только российский судья Колодкин.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционный правом ООН все равно остается обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

"Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений русской версии о провокационном военную операцию Украине. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

Раньше сообщалось о том, что суд в России вынес решение по украинским морякам. А также в России военнопленного украинского моряка госпитализировали.