Росія повинна звільнити двадцятьох чотирьох українських моряків, затриманих у Керченській протоці. І повернути Україні захоплені військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". Такою є ухвала міжнародного трибуналу ООН із морського права в Гамбурзі.

По суті - справу розглядатиме окремий арбітраж. Тетяна Логунова розкаже більше.

Слухання в Міжнародному трибуналі з морського права за позовом України відбулися на початку травня. На ухвалення рішення судді взяли два тижні. І ось вердикт оголошено: Росія зобов'язана негайно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися на батьківщину. Це саме стосується й військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу". За таку ухвалу проголосували 19 суддів, проти 1- представник Росії.

Федерація у засіданнях участі не брала. Москва заявила, що трибунал не має юрисдикції розглядати цю справу, відмовилася направити офіційного представника й надати матеріали для слухань. Тож під час розгляду справи судді використовували офіційну позицію Росії. Рішення трибуналу - є обов'язковим до виконання.

Подібна ситуація - коли Росія ігнорувала слухання міжнародного трибуналу з морського права уже була. Шість років тому, так само, не визнаючи юрисдикції трибуналу - російські представники не брали участі в розгляді справи судна "Arctic Sunrise".

Цей корабель, на борту якого були активісти "Грінпіс", росіяни затримали в Баренцевому морі, під час акції протесту проти видобування нафти в Арктиці. Тоді трибунал за позовом Нідерландів теж зобов'язав Федерацію звільнити екіпаж і повернути корабель. Рішення Росія не визнала, але протягом місяця амністувала і звільнила затриманих.