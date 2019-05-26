Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. Заявление он разместил на своей странице в Facebook, тем самым прокомментировав ситуацию с составлением админпротоколов полицией города Ровно в отделении на двух участников митинга за импичмент.

"Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Киеве. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.