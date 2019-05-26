Зеленский поздравил киевлян с Днем города [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города. Свои поздравления он выразил в соцсети Facebook.
"Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужно мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И мгновение, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал президент.
По его словам, у города не все идеально, но это делает Киев живым, настоящим.
"За это мы его и любим. В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский с женой принял участие в открытии терапевтического лагеря.
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