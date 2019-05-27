Ефір чи етер: що зміниться в українській мові [ Редактировать ]
Національна комісія з питань правопису чотири роки розробляла редакцію "Українського правопису", яка не змінювалася з 1992 року. В середу, 22 травня, вона була схвалена Кабінетом міністрів України.
Правописна комісія повернула низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили ще в 1928 році. Члени комісії вважають, що саме таким чином українці зможуть повернутися до "рідної української мови". Варто відзначити, що правопис стосується лише письмової мови. Він не регулює усне мовлення і не змусить говорити "етер" замість "ефіру".
В першу чергу, зміни стосуються слів іншомовного походження.
Повний текст нової редакції "Українського правопису" можна прочитати тут.
по теме
На Кошевого напали и угрожали пистолетом
Евгений Кошевой столкнулся с агрессивными поклонниками
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 бьет рекорды продаж
Все компании любят хвастаться успехами продаж своих продуктов, особенно часто среди производителей смартфонов это делает Xiaomi
Слава Каминская умилила трогательным фото детей
Слава Каминская опубликовала очень трогательный кадр со своими детьми
У Зеленского показали логотип партии "Слуга народа" (фото)
У президентской партии "Слуга народа" появился логотип
Мошенницы "заработали" около двух миллионов гривен на турпоездках
В суд попало дело о преступлении, в результате которого две злоумышленницы "заработали" около двух миллионов гривен