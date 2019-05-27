Погода на 27 мая: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
В Украине в понедельник, 27 мая, ожидается теплая и сухая погода. Лишь в нескольких областях возможны осадки.
Так, днем в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, грозы, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м / с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, а днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.
В Киеве ночью без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +12 +14, днем прогреется до 25 градусов.
Раньше сообщалось о том, что украинцев ждет невероятная жара. А также читайте гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня для всех знаков зодиака.
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