В Украине в понедельник, 27 мая, ожидается теплая и сухая погода. Лишь в нескольких областях возможны осадки.

Так, днем ​​в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м / с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, а днем ​​воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Киеве ночью без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +12 +14, днем ​​прогреется до 25 градусов.

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