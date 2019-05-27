Зеленский назвал одну из приоритетных задач Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино одной из приоритетных задач. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - отметил глава государства.
"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.
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