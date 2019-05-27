Сотрудничество с МВФ, со Всемирным банком и с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) будет продолжено. Об этом в интервью "Главреду" заявил советник Зеленского Александр Данилюк.



Он отметил, что в сотрудничестве необходимо, ведь много изменений, которые были начаты не были реализованы.

"Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильна. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально. Это первое. Во-вторых, даже если положительный цикл будет продолжаться, то все равно рост с тремя процентами - это не рост. И поэтому важны серьезные изменения, которые дадут толчок, которые сделают нас более конкурентоспособными. Это ответственность власти перед гражданами - ответственная политика", - отметил Данилюк.

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Также Данилюк подчеркнул, что МВФ ожидает возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле.

"Если ВР не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо находить нам общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этом какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, потому что это вопрос доверия", - добавил советник.

Раньше сообщалось о том, что Данилюк заявил, что СНБО должен обновить не только состав, но и формат работы.