В Тячевском районе Закарпатской области в воскресенье вечером жители пгт Буштино обнаружили под мостом в реке Теребля тело ребенка, сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Как говорится в сообщении, тело девочки в возрасте 8-10 лет запуталось в ветвях, которые под мост нанесла паводковая волна.

"Судя по состоянию тела, ребенок погиб минимум неделю назад, поэтому, нынешний паводок причиной смерти быть не может", - уточняют в ОГА.

В администрации добавили, что подробную дату и причину смерти устанавливают судмедэксперты. По словам и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, заявлений об пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена.

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"Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе", - добавил Галас.

В ОГА также сообщили, что в настоящее время полицейские связались с румынскими коллегами по этому вопросу. Все подробности гибели ребенка устанавливают правоохранители.

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