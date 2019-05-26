В метро Харькова нашли труп женщины [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 мая, в харьковском метро пассажиры обнаружили страшную находку. Труп неизвестной женщины обнаружили случайные прохожие на Салтовке, сообщают местные СМИ.
Тело находилось на трамвайной остановке возле станции метро "Героев Труда".
На месте трагедии работали полицейские и медики. Обстоятельства происшествия пока не установлены.
Ранее сообщалось, что на Волыни жестоко убили пенсионерку, а также в Киеве мужчина скончался в подъезде.
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