На Волыни жестоко убили пенсионерку [ Редактировать ]
В одном из сел Волынской области в собственном доме убили пенсионерку, сообщает "УНН".
Тело 79-летней женщины обнаружили в ее доме. На теле покойной многочисленные ссадины. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия - женщину задушили платком.
Вещи в доме перевернуты. Однако злоумышленнику не удалось завладеть деньгами убитой.
Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (статья 115 УК Украины).
Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку сбили сразу два авто, а также под Одессой нашли труп бизнесмена.
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