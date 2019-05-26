В одном из сел Волынской области в собственном доме убили пенсионерку, сообщает "УНН".

Тело 79-летней женщины обнаружили в ее доме. На теле покойной многочисленные ссадины. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия - женщину задушили платком.

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Вещи в доме перевернуты. Однако злоумышленнику не удалось завладеть деньгами убитой.

Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (статья 115 УК Украины).

Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку сбили сразу два авто, а также под Одессой нашли труп бизнесмена.