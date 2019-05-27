В Карпатах подтопленных домов уже нет - ГСЧС [ Редактировать ]
Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает ГСЧС 27 мая.
Отмечается, что в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 12 домохозяйств в трех населенных пунктах области - в городе Калуш и двух селах: Перевозец и Пнив.
С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка). Было откачано почти 35 тысяч куб. м воды.
В Закарпатской области остаются подтопленными 400 га сельскохозяйственных угодий. С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано более 32 тысяч куб. м воды.
Раньше сообщалось о том, что ситуация с наводнением на западе Украины стабилизируется. А также Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье
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