Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет съезд перед досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко на пресс-конференции в Киеве, передает "РБК-Украина".

Встреча запланирована на 8 июня.

Ранее мы писали о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.