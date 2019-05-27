Партия "Слуга народа" проведет съезд перед выборами Верховной Рады [ Редактировать ]
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет съезд перед досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко на пресс-конференции в Киеве, передает "РБК-Украина".
Встреча запланирована на 8 июня.
Ранее мы писали о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.
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