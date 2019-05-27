Партия президента Украины Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по ее словам, руководителем избирательного штаба назначен Александр Корниенко.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.