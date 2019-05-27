Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа" [ Редактировать ]
Партия президента Украины Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба на пресс-конференции в Киеве.
Кроме того, по ее словам, руководителем избирательного штаба назначен Александр Корниенко.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.
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