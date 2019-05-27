Новый пешеходный мост снова треснул (фото, видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве снова треснул третий раз за два дня после открытия. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков. Об пишет УНН.
Причина таких повреждений неизвестна. Очевидцы утверждают, трещина по стеклу пошла в тот момент, когда на нем никто не стоял.
По словам рабочих, которые занимаются демонтажем поврежденного стекла, такие трещины не могли образоваться сами.
Еще под несколькими такими вставками скопилась вода, которой там быть не должно. Эти участки также будут ремонтировать.
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