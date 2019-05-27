В понедельник, 27 мая, новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве снова треснул третий раз за два дня после открытия. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков. Об пишет УНН.

Причина таких повреждений неизвестна. Очевидцы утверждают, трещина по стеклу пошла в тот момент, когда на нем никто не стоял.

По словам рабочих, которые занимаются демонтажем поврежденного стекла, такие трещины не могли образоваться сами.​

Еще под несколькими такими вставками скопилась вода, которой там быть не должно. Эти участки также будут ремонтировать.

Ранее в Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло.