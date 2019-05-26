В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло [ Редактировать ]
В субботу, 25 мая, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Однако уже 26 мая, на второй день после открытия, на мосту треснуло стекло, передает "УНН".
Пока неизвестно, откуда возникло повреждение. Коммунальщики предполагают, что технические работы восстановление поверхности могут занять до нескольких дней.
Сейчас на месте работают правоохранители и коммунальщики.
Фото: УНН
Ранее сообщалось, что в Харькове рухнула стена жилого дома, а также в России взорвался жилой дом.
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