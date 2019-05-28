Украина получит безвизовый режим с еще одной страной [ Редактировать ]
Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, опубликованного на странице в Facebook.
На днях состоялись двухсторонние консультации в консульской сфере, на которых стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере. Особое внимание делегации уделили теме взаимной отмены визовых требований для граждан Украины и Мексики.
Также сообщается, что стороны обработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.
Ранее стало известно, почему украинцев массово не пускают в Европу.
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