Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, опубликованного на странице в Facebook.

На днях состоялись двухсторонние консультации в консульской сфере, на которых стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере. Особое внимание делегации уделили теме взаимной отмены визовых требований для граждан Украины и Мексики.

Также сообщается, что стороны обработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.

Ранее стало известно, почему украинцев массово не пускают в Европу.