Безвиз для украинцев: в ЕС сделали заявление [ Редактировать ]
Глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли заявил, что оснований для отмены безвизового режима для украинцев нет. Об этом он заявил на встрече Европейской бизнес ассоциации в четверг, 25 апреля, пишет "Европейская правда".
Также Мингарелли озвучил ожидания от дальнейших действий украинских властей.
"Я не вижу причин, почему мы должны отменять безвизовый режим", - подчеркнул Мингарелли.
Он добавил, что Украина должна продолжать сотрудничество с МВФ для обеспечения макрофинансовой стабильности, обеспечить верховенство права и независимость работы антикоррупционных органов.
Ранее стало известно, что Украина получит безвиз еще с двумя странами, а также, что безвизовый режим может стать платным.
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